Политика

Арестович дал новый прогноз – к этому времени война точно не закончится

Советник главы Офиса президента о том, когда закончатся военные действия в Украине.

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До осени война в Украине точно не закончится. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алесей Арестович.

В интервью 24 каналу Арестович заявил, что ждет продления военного положения на 90 дней, а именно до конца лета. Таким образом, не нужно будет запускать эту процедуру каждые 30 дней. Он считает, что продления на 30 дней – это каждый раз новая надежда украинцев на быстрое завершение войны. Но все так быстро не будет, пишет УРА-Информ.

“Мне вполне понятно, что к осени эта война вряд ли закончится”, – заявил Арестович.

Он добавил, что военное положение можно отменить в любой момент. Зато его могут сохранить на отдельных участках и после победы в войне.

“По мировому закону, день войны – это 3 дня разминирования. Это будет еще годами продолжаться. И даже после победы будет сохраняться определенная опасность, части будут охранять государственную границу, не все военные сразу вернутся в пункты постоянной дислокации”, – отметил советник главы ОП.

Ранее Арестович признался, что Украина освободит оккупированные территории вооруженным путем.

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