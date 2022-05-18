Политика

Зеленский раскрыл новые подробности эвакуации украинских военных из Азовстали

На данный момент сам процесс продолжается.

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Во вчерашнем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский поделился новой информацией по поводу ситуации с эвакуацией украинских граждан с территории завода Азвовсталь. Этот завод был последним рубежом защиты украинских военных в городе.

Во время своего выступления Зеленский заявил, что эвакуационная миссия из “Азовстали” продолжается, пишет УРА-Информ.

“Эвакуационная миссия из “Азовстали” продолжается, ею руководят наши военные и разведчики. Привлечены наиболее влиятельные международные посредники”, – заявил глава государства.

Отметим, что по данным минобороны Украины, 53 тяжелораненых военных вывезли в больницу оккупированного Новоазовска, еще 211 — в Еленовку Донецкой области. Их планируют вернуть на подконтрольную Украине территорию по процедуре обмена. В тоже время российская пропаганда озвучивает различные версии.

Также украинский президент добавил, что ракетными ударами Россия хочет компенсировать свои провалы.

Ранее мы сообщали, что Зеленский назначил нового командующего на пост главы ТРО Украины.

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