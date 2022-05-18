Возвращение в СССР – Россия может пойти на еще один странный шаг

Один из местных депутатов предложил вернуться к флагу Советского Союза.

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Пока весь мир идет вперед и старается ввести что-то новое полезное Российская федерация в тоже время любит возвращаться к старому. Так там предложили вернуться к флагу Советского Союза.

Так называемый депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет предложил признать флаг СССР, который в РФ называют знаменем Победы, новым государственным флагом сраны, пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

“Сегодня западные страны фактически объявили войну знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать знамя Победы нашим государственным флагом”, – заявил так называемый депутат.

Отметим, что российский президент Владимир Путин любит часто вспоминать прошлое время и хотел бы снова воссоединить весь СССР.

Ранее мы сообщали, что Путин окончательно убивает экономику РФ.