Политика

Задержан бывший председатель Верховного суда Словакии: он поддержал нападение Путина на Украину

Так будет с каждым.

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Полицейские из элитного Словацкого национального агентства по уголовным делам (NAKA) задержали бывшего председателя Верховного суда Стефана Харабина в понедельник днем.

Информацию СМИ подтвердили в социальной сети НАКА, указав, что речь шла о принятии преступных действий. Арестованный судья поддержал нападение России на Украину, пишет УРА-Информ.

В заявлении полиции говорится, что судье предъявлено обвинение в допущении неуточненных преступных действий и «экстремистских преступных действий». НАКА объявило, что предоставит дополнительную информацию, как только позволит процессуальная ситуация.

Сообщая о задержании Харабина, частный телеканал «Маркиза» напомнил, что в своем профиле в Facebook он защищал агрессию России против Украины. Он также был в числе тех, кто сорвал кампанию по зачитыванию имен жертв российской агрессии, организованную проукраинскими организациями.

В начале марта этого года о том, что Харабин мог совершить преступление, сообщил депутат от партии «Либеральные свободы и солидарность» (SaS) Ян Бенчик.  Харабин написал в соцсети, что сделает «точно то же, что сделал Путин в связи с событиями в Украине». Он добавил, что «историческим долгом русских является усмирение нацистов…». Уголовный кодекс Словакии предусматривает, что любое лицо, публично одобряющее преступление, подлежит тюремному заключению на срок до одного года.

Ранее мы сообщали, что погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского при освобождении украинского села.

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