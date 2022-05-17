В Финляндии мощно ответили Путину на угрозы: генерал сообщил о том, что случится с РФ при войне

Как известно, целых две страны Скандинавии решили присоединиться к НАТО на фоне вторжения Российской Федерации в Украину. В свою очередь, представители Кремля и рядовые граждане РФ начали угрожать финнам, на что появилась достойная реакция от одного из генералов Финляндии.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Финский генерал решил ответить на угрозы Путина насчет вступления Финляндии в НАТО. Дословно: «Приглашаю вас присоединиться к 200 000 русских, которые уже находятся в Финляндии. Их закопали в землю на несколько метров после вашей последней попытки в 1939 году», – процитировали ВСУ генерала.

Известно при этом, что Кремль, в самом деле, стягивает свои войска к границе с Финляндией. Однако та, в свою очередь, тоже сосредотачивает технику на собственных границах. К чему это приведет, увы, пока неизвестно.

Напомним, у Путина только один выход из войны в Украине: СМИ Запада проанализировали ситуацию.