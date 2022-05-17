Политика

В Финляндии мощно ответили Путину на угрозы: генерал сообщил о том, что случится с РФ при войне

Как известно, целых две страны Скандинавии решили присоединиться к НАТО на фоне вторжения Российской Федерации в Украину. В свою очередь, представители Кремля и рядовые граждане РФ начали угрожать финнам, на что появилась достойная реакция от одного из генералов Финляндии.

Время чтения: 30 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Финский генерал решил ответить на угрозы Путина насчет вступления Финляндии в НАТО. Дословно: «Приглашаю вас присоединиться к 200 000 русских, которые уже находятся в Финляндии. Их закопали в землю на несколько метров после вашей последней попытки в 1939 году», – процитировали ВСУ генерала.

Известно при этом, что Кремль, в самом деле, стягивает свои войска к границе с Финляндией. Однако та, в свою очередь, тоже сосредотачивает технику на собственных границах. К чему это приведет, увы, пока неизвестно.

Напомним, у Путина только один выход из войны в Украине: СМИ Запада проанализировали ситуацию.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Путин мешает военным: он принимает решения вместо них

Он вмешивается в процесс принятия тактических решений на низком уровне

Путину сделали операцию: его будет подменять двойник

Все из-за рака у президента России.

Задержан бывший председатель Верховного суда Словакии: он поддержал нападение Путина на Украину

Так будет с каждым.

В ЕС сделали важное заявление по поводу оккупации украинских территории

Жозеп Боррель выступил с заявлением по поводу агрессии России.

Россия готовится к сдаче Крыма – Арестович

Советник главы Офиса президента Украины отметил важный момент из последних заявлений Кремля.

В Украине решили жестко ударить по «ОПЗЖ»:  инсайдер ОП сказал, что собираются делать власти

Как известно, партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» часто связывают с Российской Федерацией. По этой причине, вероятно, власти Украинского государства решили по-серьезному взяться за функционеров данной политсилы.