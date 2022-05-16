Политика

У Путина только один выход из войны в Украине: СМИ Запада проанализировали ситуацию

Эксперты из издания Focus проанализирвоали ситуацию в Украинском государстве, и пришли к выводу о том, что глава Кремля Владимир Путин по-особенному выйдет из войны. По их словам, его выход непосредственно касается тех территорий, которые захватила ВС РФ.

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Об этой информации сообщили в ZN.UA, передает «УРА-Информ».

В самом начале аналитики отметили, что у Российской Федерации попросту начали заканчиваться варианты по дальнейшим действиям в Украине. На данный момент, как уверяют специалисты, Путину выгодно скорее контролировать территории, которые были захвачены в начале войны.

Кроме того, уже начали идти разговоры о третьем этапе войны. На нем, уверяют аналитики Запада, армия РФ будет оборонять уже захваченные в Украине территории. Однако, если ВСУ прорвутся, это будет означать серьезный удар по власти РФ.

Поэтому, как уже считают специалисты Института исследования войны, Путин будет использовать ближайшие месяцы для аннексии территорий Украины. В частности, это касается Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. В этом и заключается пока единственный путь для автократа.

Напомним, РФ намерена по-новому вести войну в Украине: «МИ-6» сообщили, в чем задумка Кремля.

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