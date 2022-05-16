Россияне отказываются от своего плана: им не хватает боевой мощи

Новая информация от Института военных исследований США

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Российские войска, вероятно, отказались от намерения широкомасштабного окружения украинских частей от Донецка до Изюма и сосредоточились на полном захвате Луганской области, сообщили в недавнем релизе эксперты Института военных исследований США (ISW).

Глава администрации Луганской области Сергей Гайдай считает, что российское командование, вероятно, понимало, что не сможет оккупировать Донецкую область, но полагает, что имеет возможность выйти к административным границам Луганской области, пишет УРА-Информ.

Россияне, вероятно, уделят приоритетное внимание битве за Северодонецк, а также приложат некоторые усилия для нарушения украинских коммуникаций в Донецкой области. Российские силы продолжают свои усилия по окружению Северодонецка с севера и юга, что будет гораздо меньшим окружением украинских войск, чем первоначально предполагалось. Неудачные попытки форсировать реку Донец у Кременной могли привести к переносу операций по окружению дальше на восток. Русские войска также уменьшили силу удара на Славянск со стороны Изюма.

В Институте военных исследований считают, что россиянам, вероятно, не хватает боевой мощи. Это вынуждает командование создавать импровизированные подразделения из солдат самых разных формирований, включая частные военные компании и сепаратистов.

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