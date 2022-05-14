Политика

Переговоры с РФ по «Азовстали»: Зеленский рассказал, кого привлекли

Продолжаются сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии

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Украинское правительство не прекращает попытки спасти из осажденного Мариуполя и завода «Азовсталь» всех граждан Украины, в том числе и храбрых защитников. Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

Все еще продолжаются сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии с осажденного завода о вывозе тяжелораненых и медицинских сотрудников.

«Речь идет о большом количестве людей. Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу. Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, кто может быть наиболее влиятельными посредниками», – подчеркнул президент Украины.

Ранее сообщалось, что в украинском правительстве нашли способ преодолеть дефицит топлива для транспортных средств. 

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