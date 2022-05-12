Политика

В России начались чистки военных, идут большие перестановки  – Арестович

Советник главы Офиса президента заявил, что в России начали понимать ситуацию на фронте.

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В российской армии начались чистки, смещения и перестановки. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он заявил в эфире Фейгин Live, что что предварительным данным, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов де-факто отстранен от своих обязанностей, при этом решается вопрос, давать ли ему второй шанс на исправление, пишет УРА-Информ.

Также по данным Арестовича, смещен командующий первой танковой армии – ударное элитное соединение, на которое была основная ставка, и которое воевало на севере Украины, под Изюмом.

Он не просто смещен, на него завели уголовное дело, которое могут переквалифицировать на “государственную измену””, – предполагает Арестович.

“Это говорит о том, что не мы, а именно российское руководство выдало оценку своим военным за проведение операции. Дальнейшая их судьба печальна, я так понимаю. Но это уже их проблемы”, – добавил он.

Ранее мы сообщали, что у оккупантов РФ в Украине началась паника: СМИ выяснили, что они увидели в небе.

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