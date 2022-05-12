Политика

Путин похоже нашел себе замену: кто его преемник

Некоторые СМИ назвали предполагаемого наследника.

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Во время празднования Дня Победы в России 9 мая взоры всего мира были прикованы к Владимиру Путину. Российский президент не удивил наблюдателей своим выступлением, но жесты главы государства не обошли вниманием экспертов.

Эксперты указывали, в частности, что Владимир Путин был единственным, кто во время парада был укутан в толстое зеленое одеяло, что, по их мнению, могло быть попыткой прикрыть тремор ног, вызванный якобы болезнью Паркинсона, пишет УРА-Информ.

Но также многие заметили разговор Владимира Путина с молодым человеком, которого пропустила охрана президента. Высказывались предположения, что это должен быть человек из ближайшего окружения политика. Уходя с Красной площади, они разговаривали около минуты.

Загадочный человек, вероятно, Дмитрий Ковалев, который является главой одного из отделов администрации Путина. Не каждый подчиненный может рассчитывать на такой тесный контакт со своим начальником. В России ходят слухи о том, что преемника чиновнику готовит сам руководитель страны.

Некоторые российские телеграм каналы идентифицировали этого мужчину.  Это Дмитрий Ковалев, которому 36 лет. Отмечают, что он руководит одним из департаментов администрации Путина.

Ранее мы сообщали, что Путин чувствует себя плохо и готовит преемника.

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