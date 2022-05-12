Кац раскрыл, в чем преимущество украинских генералов над российскими: видео

Бывший российский политик и на сегодняшний день журналист Максим Кац сообщил о том, что командование ВС РФ находится буквально в «другой реальности», нежели высшие должностные лица Украины, которые управляют ВСУ.

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Об этой информации сообщил Кац в своем канале на YouTube, передает «УРА-Информ».

В самом начале он отметил, что возраст командования ВС РФ и ключевых политиков Российской Федерации куда более преклонный, если сравнивать его с коллегами из Украины. Так, экс-политик РФ утверждает, что глава РФ и ключевые люди на должностях в Кремле – это личности, которые фактически созрели в СССР, и пропитались его ментальностью.

«Но взять в то же время украинских генералов – того же Залужного – это человек более молодой. Некоторые офицеры в армии Украины и вовсе родились после распада СССР. Эти люди обладают более гибким мышлением, они знают, что такое технологии и развитый, цивилизованный мир», – сообщил Кац.

Таким образом, журналист утверждает, что генералы ВСУ имеют серьезное преимущество над устаревшими людьми эпохи «Брежневского застоя», которые остались и ментально, и по интеллекту в прошлом.

Напомним, губернаторы РФ начали один за одним уходить в отставку: ВСУ сказали, что происходит.