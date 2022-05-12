Америка предоставит Украине новые дроны-камикадзе: они используются для уничтожения танков

Речь идет о Switchblade 600.

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Минобороны США ведет переговоры о закупке 10 новых типов противотанковых беспилотников — камикадзе Switchblade 600, которые могут быть переданы Украине в рамках оружейного пакета на $300 млн.

«Ведомство активно пытается заключить контракт на закупку 10 (дронов) Switchblade 600. Дата их поставки будет определена после заключения контракта», — заявила в среду пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл, пишет УРА-Информ со ссылкой на Bloomberg.

США пообещали предоставить Украине не менее 700 беспилотников Switchblade, и около 100 уже переданы. Это были дроны из старшей 300-й серии, массой 2,5 килограмма и предназначенные для атаки солдат и легкой техники. Их дальность действия составляет около 10 км, и они могут находиться в воздухе над целью в течение 15 минут.

Дроны из новой серии Switchblade 600 производства калифорнийской компании Simi Valley весят около 23 килограммов, могут пролететь свыше 38 километров и оставаться в воздухе за 40 минут до атаки. У оператора есть планшет с системой управления ударом, а снарядом можно управлять вручную.

Новые беспилотники Switchblade 600 будут закуплены в рамках пакета смертоносного оружия на сумму 300 миллионов долларов, который будет передан Украине в соответствии с решением, объявленным Пентагоном в апреле.

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