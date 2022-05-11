Замкомандира полка “Азов” назвал вариант, при котором можно эвакуировать военных из Азовстали

Для этого нужно участие третьей стороны.
Для того, чтобы эвакуировать украинских военных из территории Азовстали необходима помощь третьей стороны. Такое заявление сделал замкомандира полка “Азов” Святослав “Калина” Паламар.
Он заявил, что в этой ситуации не все зависит от украинских властей, так как необходимо давление со стороны других государств, в первую очередь на президента России Владимира Путина, пишет УРА-Информ со ссылкой на Радио Свобода.
«Здесь не столько власть сама что-нибудь может сделать, здесь нужна поддержка третьей стороны. Гарантии от международных партнеров, давление на путина. Если он прибег к тому, что удалось эвакуировать гражданских и он пошел на это, значит возможность такой априори существует. Это все зависит от внешнего давления, от тех стран, которые могут с ним говорить, могут влиять на него», – сказал он.
В тоже время он добавляет, что ситуация на Азовстали критическая. Врачи делают операции без анестезии, так как лекарств недостаточно.
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