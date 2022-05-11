Замкомандира полка “Азов” назвал вариант, при котором можно эвакуировать военных из Азовстали

Для этого нужно участие третьей стороны.

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Для того, чтобы эвакуировать украинских военных из территории Азовстали необходима помощь третьей стороны. Такое заявление сделал замкомандира полка “Азов” Святослав “Калина” Паламар.

Он заявил, что в этой ситуации не все зависит от украинских властей, так как необходимо давление со стороны других государств, в первую очередь на президента России Владимира Путина, пишет УРА-Информ со ссылкой на Радио Свобода.

«Здесь не столько власть сама что-нибудь может сделать, здесь нужна поддержка третьей стороны. Гарантии от международных партнеров, давление на путина. Если он прибег к тому, что удалось эвакуировать гражданских и он пошел на это, значит возможность такой априори существует. Это все зависит от внешнего давления, от тех стран, которые могут с ним говорить, могут влиять на него», – сказал он.

В тоже время он добавляет, что ситуация на Азовстали критическая. Врачи делают операции без анестезии, так как лекарств недостаточно.

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