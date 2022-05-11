Война в Тайване: американская разведка рассказал о роли Украины

Китай уже долгое время показывает свои силы в регионе.

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Спецслужбы США считают, что война в Украине не посмеет Китая напасть на Тайвань, заявила во вторник в Сенате директор национальной разведки Аврил Хейнс. Глава военной разведки (DIA) Скотт Берриер добавил, что Китай предпочел бы захватить Тайвань мирным путем.

Пекин, скорее всего, удивлен степенью объединения США и Европы перед лицом российской агрессии, в том числе санкций, наложенных на Москву, и ограниченным продвижением российских сил на Украине, отметила Хейнс во время слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам. Силы. Она добавила, что Китай, безусловно, наблюдает за войной на Украине и учится у нее в контексте Тайваня, пишет УРА-Информ.

То, что сейчас происходит с Россией, может ослабить уверенность Китая в том, что у него достаточно возможностей, чтобы завоевать Тайвань силой, считает Хейнс, курирующая работу всех спецслужб США. Однако она подчеркнула, что Китай, безусловно, развивает свой военный потенциал, чтобы иметь возможность оккупировать Тайвань.

Ранее мы сообщали, что оккупанты начали отступать из Харьковской области.