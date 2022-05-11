Власти США ответили Путину на причину вторжения РФ в Украину: Псаки сделала мощное заявление

Официальный представитель Госдепартамента Америки Джен Псаки ясно дала понять Кремлю, что его месседжи, касающиеся оправдания вооруженной агрессии против Украинского государства являются ложными и даже банально глупыми.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В самом начале Псаки сообщила, что слова главы РФ Владимира Путина о начавшейся войне в Украине по причине Запада являются ложью и абсурдом. Более того, она вспомнила, о чем президент России говорил 9 мая. По ее заверению, все поднятые им месседжи являются тоже неправдой.

Более того, в конце она добавила, что Запад полностью удостоверился в том, как Путин и его росСМИ ведут политику. Она сообщила, что все они – это своего рода «фабрика дезинформации», о чем уже знают как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Так же она напомнила, что 9 мая – это далеко не день величия РФ, а дата, которую отмечает весь цивилизованный мир, победивший нацизм.

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