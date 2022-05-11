Политика

У меня плохие новости для Кремля – Береза сообщил, о чем недавно высказался Си Цзиньпинь

Бывший народный депутат Борислав Береза рассказал, как лидер Китая Си Цзиньпин высказался об Украинском государстве. По словам Березы, политик подчеркнул, что он уважает территориальную целостность Украины и другие важные аспекты.

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Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«У меня плохие новости для Кремля. Си Цзиньпин подчеркнул уважение территориальной целостности Украины, а также необходимость безотлагательно достичь режима прекращения огня. Об этом он сказал во время разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Данная новость был подтверждена СМИ КНР», – сообщил Береза.

В конце же он спросил у Путина, как у того настроение. Не обошлось и без ругательств, где бывший нардеп сравнил главу Кремля с коконом вши. Пользователи соцсетей, в свою очередь, тоже отреагировали радостно на подобные дружеский жест со стороны Китая.

Напомним, стало известно, сколько финнов поддерживают вступление своей страны в НАТО: Береза представил статистику.

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