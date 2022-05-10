Политика

У Путина онкология: близкий Кремлю источник поделился важной информацией о состоянии лидера РФ

На фоне ужасающих событий в Украинском государстве, где армия РФ устраивает настоящий геноцид мирного населения, все чаще начали фигурировать слухи о серьезных диагнозах лидера РФ Владимира Путина. Так, журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев подтвердил тот факт, что у главы Кремля онкологическая болезнь.

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Об этой информации сообщила Politeka, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что в начале Грозев рассказал о важной записи, которая попала к нему в руки. Ее сделал один из ближайших к главе РФ олигархов. На записи данная личность подтвердила факт того, что Путину диагностировали онкологию. Однако Грозев не стал сообщать, какую именно.

«В 2014 году один из данных олигархов был рядом с Путиным на том собрании, где он говорил в позитивной форме о захвате Крым. Человек, действительно близкий Путину. Существует запись, где он же рассказывает о серьезном онкологическом заболевании лидера государства», – сообщил Грозев.

В конце он добавил, что учитывая вышеупомянутое, немало людей в правительстве РФ и даже силовых структурах сомневаются в умении Путина защитить их от последствий исполнения преступных указаний сегодня.

Напомним, посла РФ в Польше люди по-своему поздравили на 9 мая: ВСУ опубликовали кадры.

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