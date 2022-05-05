Новый куратор от России по ОРДЛО приехал в Мариуполь: что он там делал

Россия хочет преподнести Мариуполь, как главную победу за полтора почти два с половиной месяца войны в Украине.

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Вчера, четвертого мая, в оккупированный Мариуполь прибыли чиновники из Российской Федерации. После того, как город почти уничтожили пришло время его посетить, так думают в России.

Так в Мариуполь приехали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные паблики в телеграм

Именно Кириенко называют главным от Кремля по ОРДЛО. Мариуполь и Херсон сейчас называют главными “победами” России в войне с Украиной, а ведь сначала хотели захватить всю страну за пару дней.

Сам Кириенко во время своего визита подтвердил, что парад Победы и акция «Бессмертный полк» в этом году не смогут пройти в Донецке или Луганске.

«Да, пока в это 9 мая невозможно провести шествие „Бессмертного полка“ или парад Победы в Донецке или Луганске, но это время придет и придет скоро. И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и „Бессмертный полк“ пройдет по улицам городов Донбасса», – заявил он.

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