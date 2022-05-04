Зеленский сделал важное заявление: не будет нового Минска, Украина на такое не пойдет

Глава государства выступил по поводу возможного замораживания войны с Россией.

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Украина больше не пойдет на такой шаг, как замораживание конфликта. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit он заявил, что такое болото больше Украине не нужно. Страна уже проходила это и ник чему хорошему это не привело, пишет УРА-Информ.

“Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был Минск-1, Минск-2, были соответствующие документы, которые поднимались, так что я могу сказать, что это были не серьезные документы. Были договоренности на бумаге, это был заморожен конфликт. Я против, такого документа у нас точно не будет”, – сказал Зеленский.

В тоже время Зеленский напомнил, что Украина не нарушала минские соглашения и не выходила из переговорного процесса. Из него вышла именно Российская Федерация, которая напала на Украину 24 февраля.

Ранее мы сообщали, что Зеленский сделал новое заявление в Раде.