Эскалация пошла по самому дурному варианту – Арестович

Советник главы Офиса президента Украины прокомментировал вчерашний обстрел столицы.

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Эскалация войны в Украине пошла по самому дурному сценарию. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live Арестович прокомментировал вчерашний обстрел столицы. Тогда ракеты попали в многоэтажный дом в столице, есть пострадавшие. Военный эксперт заявил, что Москва специально пошла на такой шаг, ведь в Киеве в этот момент находился генсек ООН Антониу Гутерриш, пишет УРА-Информ.

“Как должен реагировать на это генсек ООН и сама ООН? Т.е. они просто плюнули ему в спину, смачно, с кровью. И понятно, что это месть за его оценки в Москве, за то, что он сказал, что это война, а не спецоперация, за то, что сказал, что российская армия занимается военными преступлениями. РФ стреляет ему в спину. Для крылатой ракеты разница между тем, куда попало и где находился [Гуттериш] – это всё равно, что для пистолета 2 мм. Ему стрельнули возле виска”, – заявил Арестович.

Также он задался вопросом останется ли рф после этого в совете безопасности ООН.

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