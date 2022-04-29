Политика

Эскалация пошла по самому дурному варианту – Арестович

Советник главы Офиса президента Украины прокомментировал вчерашний обстрел столицы.

Время чтения: 51 Секунд

Эскалация войны в Украине пошла по самому дурному сценарию. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live Арестович прокомментировал вчерашний обстрел столицы. Тогда ракеты попали в многоэтажный дом в столице, есть пострадавшие. Военный эксперт заявил, что Москва специально пошла на такой шаг, ведь в Киеве в этот момент находился генсек ООН Антониу Гутерриш, пишет УРА-Информ.

“Как должен реагировать на это генсек ООН и сама ООН? Т.е. они просто плюнули ему в спину, смачно, с кровью. И понятно, что это месть за его оценки в Москве, за то, что он сказал, что это война, а не спецоперация, за то, что сказал, что российская армия занимается военными преступлениями. РФ стреляет ему в спину. Для крылатой ракеты разница между тем, куда попало и где находился [Гуттериш] – это всё равно, что для пистолета 2 мм. Ему стрельнули возле виска”, – заявил Арестович.

Также он задался вопросом останется ли рф после этого в совете безопасности ООН.

Ранее мы сообщали, что мир потрясла неоправданная военная агрессия России против Украины.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Зеленский заявил, что в первые часы войны оккупанты штурмовали ОП: там находилась первая леди и дети

Президент Украины раскрыл интересные подробности первых часов наступления оккупантов 24 февраля.

Мир потрясла неоправданная военная агрессия России против Украины – польский политик

Кшиштоф Щерски выступил на Генеральной Ассамблее ООН.

Гаубицы из США уже в Украине: и это только начало

Очередная партия оружия от американцев.

россия начинает угрожать Японии: что произошло

Все из-за военных учений с американцами.

Украина сама должна решать, стоит ли наносить удары по территории россии – Блинкен и Джонсон

Американский и британский чиновники высказались по важной ситуации.

Арестович рассказал, когда Украина пойдет в наступление по всем линиям фронта

Советник главы Офиса президента раскрыл план Киева.