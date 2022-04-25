Политика

Зеленский рассказал, что обсуждал с Блинкеном и Остином

Вчера, 24 апреля, американцы посетили Киев.

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Вчера, 24 апреля, Украину посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министром обороны Ллойд Остин. В Киеве они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими чиновниками.

Он отметил, что Визит делегации высокопоставленных чиновников США в Киев в этот ответственный для Украинского государства момент очень ценен и важен, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

“Обсудили с Госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности”, – отметил президент.

Зеленский поблагодарил США за то, что оказанная ими оборонная поддержка уже достигла 3,4 млрд долларов и отдельно остановился на санкционной политике.

“Мы понимаем, какими должны быть следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров”.

Ранее мы публиковали слова Блинкена и Остина после визита в Киеве.

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