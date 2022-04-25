Стало известно, сколько украинских депутатов во время войны находятся за границей

Руслан Стефанчук раскрыл подробности интересного вопроса.

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На данный момент есть несколько депутатов, которые еще перед войной покинули Украину и так и не вернулись в страну. Об этом заявил Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он назвал число народных депутатов, которые во время войны находятся за границей, при этом речь идет не о рабочих командировках. Стефанчук отметил, что некоторые депутаты покинули страну в рамках рабочих визитов, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

“У нас есть депутаты, которые находятся в командировках. А есть депутаты, которые еще за несколько дней до войны покинули территорию Украины, и по тем или иным причинам не возвращаются. Таких депутатов примерно десять. В основном все они из одной политической силы, деятельность ее фракции недавно была приостановлена в Верховной раде – имею в виду ОПЗЖ. Фамилии этих людей уже появлялись в прессе”, – сказал он.

Также он добавил, что Конституция Украины не предусматривает какого-либо наказания для таких депутатов, но каждый гражданин сам даст политическую оценку им.

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