Арестович рассказал приятные новости по Мариуполю

Советник главы Офиса президента рассказал о ситуации в городе.

Время чтения: 44 Секунд

Из последних новостей можно сказать о том, что ситуация украинских военных в Мариуполе улучшилась. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он проанализировал вчерашнее видео, где президент россии Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Советник офиса президента отметил несколько важным моментов для Украины по этому видео, пишет УРА-Информ.

“Первое – они не могут взять “Азовсталь”… Второе – они понимают, что даже если поставить задачу взять “Азовсталь”, они положат там самый главный и ценный ресурс – штурмовую пехоту”, – заявил Арестович в эфире у Марка Фейгина.

Он считает, что угроза падения Мариуполя отступила, потому что у России не хватит войск его доштурмовать.

“Они, дураки, объявили взятие Мариуполя, а бои в Мариуполе будут продолжаться, причём более результативные для украинской стороны, потому что российских войск стало меньше. Это означает, что непосредственно угроза падения Мариуполя отступила”, – уверен Арестович.

Ранее Арестович рассказал, сколько российских солдат сейчас находится на территории Украины.