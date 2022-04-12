Лукашенко и Путин снова обсудят официальное вступление в войну Беларуси

Такой вариант развития событий вполне вероятен.

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Сегодня, 12 апреля, президент россии Владимир Путин проведет встречу с Александром Лукашенко. Стороны могут обсудить официальное вступление в войну с Украиной Беларуси.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью телеведущей Наталье Мосейчук, которое опубликовано на ее YouTube-канале. Он добавил, что на данный момент существует огромная угроза со стороны Беларуси для Украины, пишет УРА-Информ.

“И я думаю, что встреча будет посвящена тому, чтобы заставить Лукашенко официально и открыто вступить в эту войну. И для нас это будет очень большой проблемой, если белорусская армия сумеет нанести удар на Волыни по направлению Луцк-Львов”, – сказал Жданов.

Он считает, что Лукашенко является марионеткой Кремля и единственное, что нужно Путину это официальное вступление Беларуси в войну. При этом после этого Лукашенко станет проблемой для Москвы, так как рф захочет полностью руководить армией страны.

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