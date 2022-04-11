В Мариуполе десятки тысяч погибших – Зеленский

Президент Украины рассказал о ситуации в городе.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что самая критическая ситуация в Украине в Мариуполе. Он заявил, что именно этот город и местные жители больше всех пострадали после начала войны 24 февраля.

В своем выступлении перед парламентом Южной Кореи, транслировавшимся во время телемарафона, президент Украины заявил о десятках тысяч жертв облоги Мариуполя. Он отмечает, что россияне хотят сделать Мариуполь “показательно уничтоженным городом”, пишет УРА-Информ.

“Худшая ситуация в Мариуполе… Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом”, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Мариуполь находит в блокаде уже более месяца. В городе большое количество погибших мирных жителей. Россияне продолжают его бомбить каждую секунду и поставили одной из целей взять его.

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