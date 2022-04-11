Андрей Иларионов высказал свое мнение.

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Эффективное эмбарго на импорт нефти и газа из России может положить конец войне рф в Украину в течение восьми недель. Об этом заявил BBC Андрей Иларионов, бывший главный экономический советник Владимира Путина.

Если бы западные страны “попытались ввести реальное эмбарго на экспорт нефти и газа из России (…) держу пари, что российская “военная операция” в Украине, вероятно, была бы приостановлена в течение месяца-двух”, – сказал Андрей Илларионов, пишет УРА-Информ.

Илларионов был высокопоставленным советником и представителем Путина на встречах «Большой восьмерки» в 2000–2005 годах, когда ушел в отставку в знак протеста против штурма бесланской школы российскими войсками. В 2004 году ее терроризировали чеченские боевики, в результате которых погибло 333 мирных жителя.

Призывы к западным санкциям для эмбарго российской нефти и газа звучат все громче по мере того, как зверства, совершенные российскими войсками в окрестностях Киева, сотрясают мир. Киев неоднократно обвинял Запад в финансировании войны с Россией, который продолжает покупать российские энергоносители.

Ранее мы сообщали, что немецкий концерн предложил помощь Украине, Правительство в Берлине снова поступило позорно.