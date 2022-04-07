Важное решение: Европарламент хочет ввести полное эмбарго на импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа из России

Европарламентари приняли очень важное решение.

Время чтения: 38 Секунд

В резолюции, принятой в четверг, Европарламент требует полного эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа.

В резолюции, принятой на пленарном заседании в Страсбурге 513 голосами, 22 против и 19 воздержавшихся, депутаты Европарламента призывают к дальнейшим санкциям против России, включая «немедленное (введение) полного эмбарго на российские нефть, уголь, ядерное топливо и газ», пишет УРА-Информ.

«Это должно сопровождаться планом обеспечения безопасности поставок энергоресурсов в ЕС», а также стратегией «отмены санкций в случае, если Россия предпримет шаги по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. и полный вывод войск с территории Украины”, – указали депутаты Европарламента.

На данный момент — это только резолюция, которую могут рассмотреть в Евросоюзе.

Ранее мы сообщали, что НАТО обсуждает поставки средств ПВО и тяжелого оружия в Украину.