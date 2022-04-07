Российские дипломаты уже сливают нам информацию – Арестович

Советник главы Офиса президента о ситуации.

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На россии уже начала рушиться вся система. Об этом намекает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он рассказал в эфире Фейгин LIVE заявил, что военное командование рф сейчас принимает решения в спешке. Это связанно с ситуацией на поле боя, пишет УРА-Информ.

“Колоться верхушка РФ начнется с МИДа, который возглавляет Сергей Лавров. Дипломаты уже приходят к нашим, чтобы “заработать себе спасение”. Вторыми должны посыпаться спецслужбы – у них чутье развито”, – отметил Арестович.

Он рассказал, что уже несколько дипломатов приходили в украинские консульства и рассказывали интересные вещи, предоставляли документы.

Он также рассказал, что Украина знает всех преступников в Буче поименно и этот процесс продолжается.

“Есть показания видеокамер. Многое снято. Разберемся”.

Арестович также заявил, что после Бучи, Гостомеля и Бородянки уже нельзя оставаться неопределившимся в войне России против Украины. Поэтому страны должны более эффективно отправлять Украине оружие.

Ранее мы сообщали, что в Буче, Ирпене и Гостомеле появятся модульные дома из США.