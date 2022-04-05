Польша и Балтийские страны готовы даже вступить в войну в Украине – Грозев

Расследователь Bellingcat высказал свое мнение.

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Польша и страны Балтии являются главными союзниками Украины в войне с российской федерацией. Такое заявление сделал главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Он заявил, что по абсолютным цифрам больше всех помогают США, но больше прагматически. Великобритания также помогает Украине, пишет УРА-Информ.

“На уровне правительств – Польша, очевидно она все сделала, чтобы убедить даже американцев позволить ей дать те истребители, которые они хотели дать Украине. Балтийские страны точно. Великобритания она на втором плане, но очень близка к этим странам. США очень помогают, в абсолютных цифрах больше всех конечно, но играет немного прагматически, а не идеологически.

Те, кто играют идеологически отдадут все и примут любой риск, чтобы не позволить этому бесчинству продолжиться. Польша и Балтийские страны готовы даже вступить в войну, чтобы не позволить этому продолжаться. Они понимают, что после Украины будут они. Они понимают, что риск для них значительный”, – заявил Грозев в интервью Гордону.

Ранее мы сообщали, что рф хочет призвать еще 60 тысяч солдат для войны с Украиной.