Херсон россияне уже подготовили к сдаче – Арестович

Советник Главы Офиса президента рассказал о ситуации на Юге.

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Российские войска готовятся к тому, чтобы сдать Херсон. Такое заявление сделал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что такой вариант рассматривается российской армией, но это не значит, что город будет освобожден уже завтра, пишет УРА-Информ.

“Что касается Херсонской области они стали давно в оборону. Они удерживают небольшую группировку на правом берегу, которую подгрызают наши войска. Там перерезанная ирригационными каналами местность через которые очень трудно наступать. Форсировать, наступать очень тяжело нашим войска все это дается, но тем не менее.

Сам Херсон россияне уже подготовили к сдаче. Об этом мало кто знает. Они всерьез рассматривают оставление Херсона в том числе. Как среди прочих своих военных планов. Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее. В Николаевской области уже нет противников, все бои ведутся в Херсонской области”, – заявил Аресович в специальном интервью Татьяне Поповой.

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