Политика

Херсон россияне уже подготовили к сдаче – Арестович

Советник Главы Офиса президента рассказал о ситуации на Юге.

Время чтения: 45 Секунд

Российские войска готовятся к тому, чтобы сдать Херсон. Такое заявление сделал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что такой вариант рассматривается российской армией, но это не значит, что город будет освобожден уже завтра, пишет УРА-Информ.

“Что касается Херсонской области они стали давно в оборону. Они удерживают небольшую группировку на правом берегу, которую подгрызают наши войска. Там перерезанная ирригационными каналами местность через которые очень трудно наступать. Форсировать, наступать очень тяжело нашим войска все это дается, но тем не менее.

Сам Херсон россияне уже подготовили к сдаче. Об этом мало кто знает. Они всерьез рассматривают оставление Херсона в том числе. Как среди прочих своих военных планов. Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее. В Николаевской области уже нет противников, все бои ведутся в Херсонской области”, – заявил Аресович в специальном интервью Татьяне Поповой.

Ранее в НАТО назвали новую главную цель рф в Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Зеленский дал интервью украинским медиа: главные тезисы

Большое интервью с главой государства.

Польша и Балтийские страны готовы даже вступить в войну в Украине – Грозев

Расследователь Bellingcat высказал свое мнение.

Белый дом требует реакции: хочет, чтобы Россию отстранили из очередной организации

На этот раз из Совета ООН по правам человека

В НАТО назвали новую главную цель рф в Украине: это не Донбасс или Харьков

Россияне хотят захватить город Днепр.

Ночное выступление Зеленского: главное

Президент Украины снова обратился к украинцам и всему миру.

Резников назвал имена военных, которые творят чудеса на поле боя

Министр обороны отметил сразу нескольких военных.