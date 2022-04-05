Политика

Белый дом требует реакции: хочет, чтобы Россию отстранили из очередной организации

На этот раз из Совета ООН по правам человека

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в понедельник, что Вашингтон обратится в Генеральную Ассамблею ООН с просьбой приостановить членство России в Совете ООН по правам человека.

– Членство России в Совете по правам человека – это фарс. Это неправильно, поэтому мы считаем, что настал момент, когда Генассамблея ООН должна проголосовать за ее удаление, – сказала Томас-Гринфилд, посетившая Бухарест в понедельник, чтобы оценить, как Румыния справляется с наплывом украинских беженцев, пишет УРА-Информ.

Посол сообщила, что потребует провести голосование по этому вопросу позже на этой неделе.

Страна, входящая в Совет по правам человека, может быть исключена из него, если ее поддержат две трети из 193 государств-членов ООН.

Томас-Гринфилд призвала 140 государств-членов Организации Объединенных Наций, которые ранее приняли резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину, принять меры по исключению России из Совета, принимая во внимание «кадры из Бучи и опустошение всей Украины”.

Ранее мы публиковали шокирующие кадры из пригорода Киева (ФОТО 18+).

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