Политика

Финляндия десятилетиями готовится к войне с Россией: стало известно как

Важные шаги страны в этом нарпавлении.

Время чтения: 1 Мин. , 0 Секунд

На протяжении десятилетий Финляндия использовала общество в целом для подготовки к возможному конфликту с Россией. Если война на Украине распространится на других соседей России, Финляндия будет к этому готова. Такое заявление сделал финский министр по европейским делам Титти Туппурайнен.

– После восьми десятилетий пребывания в тени Советского Союза, а затем России угроза войны в Европе “не удивила нас”, – уверяет финский министр, пишет УРА-Информ со ссылкой на Financial Times.

Стратегия «всеобъемлющей безопасности» Финляндии является примером того, как государства могут выстраивать строгие и широкомасштабные системы для заблаговременной защиты, готовясь не только к потенциальному вторжению, но и к стихийным бедствиям или кибератакам и пандемиям.

В качестве примера приводится среди прочего тот факт, что Финляндия имеет как минимум шестимесячный запас всех основных видов топлива и зерна, и что фармацевтические компании должны постоянно иметь от трех до десяти месяцев всех импортных лекарств.

В стране также есть гражданская оборона, и все здания выше определенного размера должны быть оборудованы собственными укрытиями. Остальное население может воспользоваться подземными автостоянками, катками и бассейнами, которые готовы переоборудовать в эвакуационные пункты.

Также у Финляндии существует армия, которая, по официальным данным, составляет 280 тысяч солдат, а кроме того 900 тыс обученных резервистов, составляющих треть взрослого населения.

Ранее мы сообщали, что президент Европарламента посетила Киев.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 1
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Джонсон заверил Зеленского в дальнейшем увеличении военной помощи

Важная новость от Великобритании.

Санкции должны принести мир Украине, а не мир нечистой совести Европы – польский премьер

Сильные слова Матеуша Моравецкого.

Президент Европарламента едет в Киев

Из соображений безопасности подробности поездки неизвестны.

Зеленский выступил перед парламентом Австралии: главное

Очередное выступление украинского президента.

Арестович рассказал, сколько будет еще длиться активная фаза войны

Советник Офиса президента рассказал о том, что будет проходить на фронте в ближайшее время.

В пятницу состоятся переговоры президента Китая с лидерами ЕС: главная тема война в Украине

Стороны обсудят актуальную ситуацию в Украине.