Финляндия десятилетиями готовится к войне с Россией: стало известно как

Важные шаги страны в этом нарпавлении.

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На протяжении десятилетий Финляндия использовала общество в целом для подготовки к возможному конфликту с Россией. Если война на Украине распространится на других соседей России, Финляндия будет к этому готова. Такое заявление сделал финский министр по европейским делам Титти Туппурайнен.

– После восьми десятилетий пребывания в тени Советского Союза, а затем России угроза войны в Европе “не удивила нас”, – уверяет финский министр, пишет УРА-Информ со ссылкой на Financial Times.

Стратегия «всеобъемлющей безопасности» Финляндии является примером того, как государства могут выстраивать строгие и широкомасштабные системы для заблаговременной защиты, готовясь не только к потенциальному вторжению, но и к стихийным бедствиям или кибератакам и пандемиям.

В качестве примера приводится среди прочего тот факт, что Финляндия имеет как минимум шестимесячный запас всех основных видов топлива и зерна, и что фармацевтические компании должны постоянно иметь от трех до десяти месяцев всех импортных лекарств.

В стране также есть гражданская оборона, и все здания выше определенного размера должны быть оборудованы собственными укрытиями. Остальное население может воспользоваться подземными автостоянками, катками и бассейнами, которые готовы переоборудовать в эвакуационные пункты.

Также у Финляндии существует армия, которая, по официальным данным, составляет 280 тысяч солдат, а кроме того 900 тыс обученных резервистов, составляющих треть взрослого населения.

Ранее мы сообщали, что президент Европарламента посетила Киев.