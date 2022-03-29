Политика

Переговоры Украины и россии в Турции: главное по итогам встречи

В Турции завершились переговоры между сторонами по поводу войны в Украине.

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Украинская сторона выступила перед журналистами после переговоров с россией по поводу войны в Украине. Представители Украины высказали свое мнение по поводу первых итогов.

Сообщается, что Украина предложила новую систему гарантий безопасности. Странами-гарантами могут стать США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Израиль, пишет УРА-Информ.

“Ключевое требование к договору – четкие гарантии безопасности Украины, которые должны быть аналогичны 5 статье НАТО. То есть если Украина будет объектом агрессии, мы в праве в течение трех дней требовать консультаций, если они ни к чему не приведут, то страны гаранты должны помочь вооружениям и даже закрыть небо”, – заявил представитель украинской стороны.

Если удастся закрепить эти ключевые положения, Украина будет в позиции зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковость и безъядерность.

В тоже время отмечается, что есть неурегулированные вопросы с ОРДЛО, Крымом и Севастополем, потому международные гарантии безопасности временно не будут работать на этой территории.

“Относительно оккупированного Крыма предлагается зафиксировать позиции РФ и Украины, и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по поводу статуса полуострова”, – заявила украинская сторона.

Ранее мы сообщали, что Украина продолжает уничтожать российскую армию.

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