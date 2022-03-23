В рф пропал Шойгу: его не видели уже почти две недели

Также пропал и глава генштаба России.

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В рф после войны с Украиной начали происходить странные вещи. Сообщается, что на россии уже на протяжении двух недель не видели министра обороны Сергея Шойгу.

Российские журналисты-расследователи из изданий “Медиазона” и “Агентство” сообщают о том, что Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта. То есть его не видно на протяжении уже 12 дней, пишет УРА-Информ.

Журналисты отмечают, что до 11 марта Шойгу появлялся в новостях почти каждый день, но после этого его не видно в публичном пространстве. В окружении Шойгу обсуждают, что у министра проблемы со здоровьем.

18 марта Шойгу упоминается в сообщении на сайте Кремля, когда Путин обсудил с постоянными членами Совбеза “ход спецоперации в Украине”, но фотографий с этого события не было.

Интересно, что 18 марта, на “Первом канале” вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды. В сюжете говорилось, что событие произошло “сегодня”, однако картинка в сюжете совпадала с видео, опубликованным на сайте Минобороны 11 марта.

Последняя новость в профиле Шойгу на сайте Минобороны также датирована 11 марта. Интересно, что главы генштаба России Валерия Герасимова также не видели с этой даты.

Ранее мы сообщали, что Путин рассматривает применение биологического и химического оружия.