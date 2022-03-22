Говорить, что Беларусь отказалась от войны невозможно – МВД

Вадим Денисенко считает, что с Беларусью вопрос еще не решен.

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Ситуация с участием военных Беларуси в войне с Украиной еще не окончательная. Такое заявление сделал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что на данный момент белорусские военные не воюют на территории Украины, однако ситуация может измениться, так как российский президент Владимир Путин заставляет так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко вступить в полноценные военные действия, пишет УРА-Информ.

“Исключать возможность вторжения Беларуси нельзя. Обработка Лукашенко продолжается. Путин обрабатывает Лукашенко, чтобы тот вступил в боевые действия. Его народ – белорусы – не хотят воевать и это четко понятно. В принципе говорить, что Беларусь отказалась от войны невозможно”, – сказал Денисенко.

Он отметил, что Лукашенко пытается петлять в этом вопросе и это хороший фактор. Денисенко также добавил, что Украина со своей стороны готова к наступлению, как на Волыне, так и на Житомирщине.

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