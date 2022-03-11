ООН: у нас есть информация, подтверждающая использование россиянами кассетных бомб в Украине

Представитель Управления ООН по правам человека Лиз Тросселл сделала заявление.

Время чтения: 54 Секунд

У нас есть достоверная информация о применении россиянами кассетных бомб в Украине в районах проживания людей, сообщило Управление ООН по правам человека. Как подчеркивается, неизбирательное применение такого оружия можно считать военным преступлением.

Представитель Управления ООН по правам человека Лиз Тросселл подчеркнула, что применение кассетных боеприпасов в районах проживания людей противоречит международному гуманитарному праву, пишет УРА-Информ.

«Напоминаем российским властям, что нанесение ударов по гражданскому населению и гражданским объектам, а также бомбардировки городов и поселков и другие формы массовых нападений запрещены международным правом и могут считаться военными преступлениями», — добавила Тросселл.

После российской агрессии против Украины, начатой ​​24 февраля, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан объявил в начале марта, что Международный уголовный суд начал расследование, «включающее утверждения о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных в любом регионе Украины”.

Спустя несколько дней глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи в Жешуве с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Польша создает в Украине центр документации военных преступлений и рассчитывает на сотрудничество в в этом отношении с США.

Ранее мы сообщали, что ВСУ наносят потери оккупантам и заставляют обороняться.