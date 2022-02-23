Политика

«Ему нет равного в мире»: Путин похвастался мощнейшим оружием в РФ

Оборонная промышленность РФ продолжит делать упор на развитие перспективных систем вооружения

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Вооруженные силы Российской Федерации получили «новое мощнейшее вооружение, равных которому в мире в настоящий момент нет». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает УРА-Информ.

Оборонная промышленность России, как отметил глава Кремля, продолжит делать упор на развитие перспективных систем вооружения.

«На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы — это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что в зону ООС Национальная полиция Украины направит дополнительные отряды сотрудников украинской полиции.

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