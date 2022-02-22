Политика

В ОРЛО уже потребовали от Киева вывести войска с Луганской области, иначе будут предприняты соответствующие меры

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин признал независимость террористических военизированных группировок «Л/ДНР», которые сам же создал.

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Об этой информации сообщил «Телеграмм-канал Типичный Донецк», передает Ura-inform.

Но формулировка подписанного текста документа имеет риски, которые может использовать Россия для начала якобы «оправданного» масштабного вторжения на украинские территории.

И вот уже сегодня, двадцать второго февраля так называемый вице-спикер «Луганской народной республики» Дмитрий Хорошилов  начал требовать от Киева,  чтобы украинские войска покинули всю территорию Луганской области.

 «Нашей территорией является вся Луганская область. И  мы со своей стороны призываем Украину добровольно отвести свои войска, в противном случае мы будем принимать соответствующие меры», — заявил Хорошилов.

Ссылка на видео-Видео.

Напомним, ранее сообщалось, Путин разрешил ввод войск в Украину: регулярные части РФ открыто вторгаются на украинские территории.

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