В ОРЛО уже потребовали от Киева вывести войска с Луганской области, иначе будут предприняты соответствующие меры

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин признал независимость террористических военизированных группировок «Л/ДНР», которые сам же создал.

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Об этой информации сообщил «Телеграмм-канал Типичный Донецк», передает Ura-inform.

Но формулировка подписанного текста документа имеет риски, которые может использовать Россия для начала якобы «оправданного» масштабного вторжения на украинские территории.

И вот уже сегодня, двадцать второго февраля так называемый вице-спикер «Луганской народной республики» Дмитрий Хорошилов начал требовать от Киева, чтобы украинские войска покинули всю территорию Луганской области.

«Нашей территорией является вся Луганская область. И мы со своей стороны призываем Украину добровольно отвести свои войска, в противном случае мы будем принимать соответствующие меры», — заявил Хорошилов.

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Напомним, ранее сообщалось, Путин разрешил ввод войск в Украину: регулярные части РФ открыто вторгаются на украинские территории.