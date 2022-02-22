Политика

В 2014 году Азаров отказался от исторического решения: экс-премьер раскрыл, что предлагал ему Янукович

Бывший премьер-министр Николай Азаров заговорил о прошлом, которое могло повернуться несколько иначе, согласись тогдашний видный политик несколько изменить свое решение. Как сообщил сам экс-премьер, Янукович дал ему особое приглашение, но тот попросту отказался.

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

В самом начале Азаров вспомнил «говорящую» дату – 21 февраля 2014 года. Он напомнил, что именно тогда случилась последняя его встреча с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Именно в те дни бывший президент государства предложил Азарову принять участие в переговорах с лидерами оппозиции, выступавшими на Майдане.

«Я решил отказаться. Ведь, честно говоря, не представлял, как министры из Европы способны повлиять на Соединенные Штаты, которые сыграли ключевую роль в событиях того времени», — заключил Азаров.

Пользователи соцсетей начали писать, что, если бы Азаров согласился на такую встречу, то исход Майдана мог бы стать совершенно другим. Тем не менее, в 2014 году случилось то, о чем уже многие знают – аннексия АР Крым, а также война на Донбассе.

Напомним,  Зеленский рассказал, когда введет военное положение в Украине.

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