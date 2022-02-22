У Путина сообщили, в каких границах РФ признает «ЛДНР»

Признание территорий «ЛДНР» будет в тех границах, «в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия»

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Признание оккупированных территорий Донбасса будет в тех границах, «в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Россия признала «ЛНР» и «ДНР» в тех границах, в которых эти республики провозгласили себя в 2014 году», — заявил Песков.

При этом, Песков не дал уточнение, где проходят эти границы,

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский рассмотрит предложение МИД о разрыве дипломатических отношений между Украиной и РФ.