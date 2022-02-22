Путин официально объявил о признании «Л/ДНР» и подписал соглашения с Пушилиным и Пасечником

В Госдуме Российской Федерации обратились к российскому президенту Владимиру Путину признать независимость формирований так называемых «ЛДНР».

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Об этой информации сообщила Rbc, передает Ura-inform.

Вчера, двадцать первого февраля Глава Кремля в ходе заседания Совбеза РФ официально признал так называемые «Л/ДНР» и подписал с «главами» «ЛНР» И «ДНР» Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным договор о дружбе и взаимопомощи.

«Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет «Л/ДНР». Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками», — заявил Путин.

Вице-спикером Госдумы Петром Толстым было заявлено, что обе палаты российского парламента закрепят принятое Путиным решение о признании так называемых «Л/ДНР» на заседании во вторник, 22 февраля.

Россия является единственной страной в мире, признавшей независимость сепаратистских «республик». Этот шаг с российской стороны означает конец Минских соглашений, которыми Кремль долгие годы шантажировал Киев.

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