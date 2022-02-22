Источник ОП раскрыл, о чем тайно просил Зеленский у Байдена: был получен неоднозначный ответ 

Стало известно, что Владимир Зеленский на фоне признания Кремлем так называемых «республик Л/ДНР» решил обратиться к международному сообществу. Что примечательно, сделал это он еще ночью 22 февраля. В свою очередь, лидер США Джо Байден наряду с другими представителями Запада отреагировали соответствующим образом.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

В самом начале источник отметил, что Зеленский в экстренном порядке запрашивал определенный вид помощи у целого ряда лидеров западных стран. Он обращался к Байдену, Джонсону, Макрону и Шольцу.

«Зеленский хотел выпросить экстренную финансовую, а также военную помощь. Стороны, в свою очередь, дали обещание подумать. Однако сразу же не стали ничего предпринимать. Источник говорит о том, что в ОП понимают следующее: экономика «хана». Вероятно, случится банкопад из-за того, что многие пошли снимать депозиты, а также наличные средства», — заключил инсайдер ОП.

Что примечательно, данное обращение никем не разглашалось. Даже Зеленский в обращении к народу не говорил о том, что просил у Америки военную и финансовую виды помощи. Об этом начали говорить только источники в ОП, а также ряд экспертов уже после вышеупомянутого звонка.

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