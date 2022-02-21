Политика

Зеленский рассказал, что может привести к полномасштабной войне с Россией

В аннексированном Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса сейчас находятся от 30 до 35 тысяч российских военных

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Президент украинского государства в интервью для CNN сообщил, что именно может привести к полномасштабной войне с Российской Федерацией. Об этом пишет УРА-Информ.

«Так что провокации, действительно, очень опасны, если есть такое количество войск. Один обстрел, один артиллерийский выстрел могут привести к войне», — заявил Зеленский.

Опасения, как отметил Зеленский, разделяют соседние с Украиной государства.

«Мы знаем историю Советского Союза, и они понимают, с какими рисками мы сталкиваемся. Польша, страны Балтии, Литва. и Эстония, Латвия, Молдова — они знают, к чему это может привести. Так что нам нужно быть очень осторожными», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее сообщалось, что стало известно количество жителей оккупированных территорий Донбасса, которые стали гражданами России. 

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