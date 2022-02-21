«Запугивают пытками»: в Минобороны сообщили, как в ОРДЛО мобилизуют мужчин

В ОРДЛО со стороны НВФ происходит дезинформация и запугивание местного населения

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«Правительство» оккупированных районах Донецкой и Луганской областей принудительно мобилизуют жителей ОРДЛО, угрожая мужчинам на оккупированных территориях Донбасса пытками в случае отказа. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УРА-Информ.

На временно оккупированных территориях со стороны незаконных вооруженных формирований происходит дезинформация и запугивание местного населения.

«Российские оккупационные администрации объявили всеобщую мобилизацию, то есть захватили в заложники мужчин. Добровольно почти никто не хочет участвовать в этом фарсе, поэтому людей заставляют получать оружие, запугивают, что иначе признают украинскими шпионами и будут пытать», — добавил Резников.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналистов о том, окажут ли помощь войска Российской Федерации, если об этом попросят так называемые «власти ДНР и ЛНР».