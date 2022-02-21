Политика

В Сети внезапно вспомнили слова Жириновского, сказанные в прошлом году о дате начала войны с Украиной

В социальных сетях активно распространяется видео выступления лидера ЛДПР Владимира Жириновского от 27. 12. 2021года, в котором он озвучивает дату начала операции по принуждению украинского государства к миру.

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Об этой информации сообщил Telrgram-канал»Политика Страны», передает Ura-inform

Тогда Жириновским было отмечено, что он бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но всё идёт к тому, что это год станет годом войны.

«Не нужно бряцать оружием. Нужно просто сказать — выполняйте. А если не будут выполнять, то тогда может быть другая программа. Какая? Вы все это почувствуете 22 февраля в 4 часа утра», — заявил Жириновский в декабре прошлого года.

О том, что имел в виду политик, на тот момент поняли не все, списав такие высказывания на эксцентричный характер его выступления.

Мало кто обратил на это пророчество внимание в прошлом году, но на сегодняшний день, после того как по Донбассу поползли слухи о некоем ключевом решении, которое примут в Кремле 22 февраля, о нем внезапно вспомнили.

Ссылка на видео-Жириновский

Напомним, ранее сообщалось, Войну на Донбассе может закончить только один человек: нардеп раскрыл, кто на это способен.

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