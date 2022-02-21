В Кремле отказались комментировать военную помощь ОРДЛО из-за «огромной обеспокоенности»

Песков подчеркнул, что ситуация в Донбассе «вызывает огромную обеспокоенность»

Время чтения: 27 Секунд

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналистов о том, окажут ли помощь войска Российской Федерации, если об этом попросят так называемые «власти ДНР и ЛНР». Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

Ситуация в Донбассе, как подчеркнул Песков, «вызывает огромную обеспокоенность».

«Ситуация напряженная. Мы не видим признаков понижения уровня напряженности. Интенсивнее становятся провокации, обстрелы. Это вызывает огромную обеспокоенность», — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент украинского государства в интервью для CNN сообщил, что именно может привести к полномасштабной войне с Российской Федерацией.