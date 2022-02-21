Политика

Путин и Байден согласились на предложение Макрона провести саммит

В Елисейском дворце отметили, что саммит по безопасности может состояться только при условии, если Российская Федерация не вторгнется на украинские территории.

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Об этой информации сообщил «Сайт Елисейского дворца», передает Ura-inform.

В воскресенье, двадцатого февраля, французским лидером Эммануэлем Макроном было проведено  несколько телефонных переговоров из-за сложившейся ситуации в Украине. За последние сутки он дважды разговаривал с президентом России Владимиром Путиным с президентом Украины Владимиром Зеленским, с президентом США Джо Байденом, с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В ходе телефонного разговора с Путиным и Байденом Макрон предложил провести саммит между президентами России и США, а затем со всеми заинтересованными сторонами по безопасности и стратегической стабильности в Европе. Путин и Байден дали своё согласие.

Содержание данного саммита подготовят государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече, которая состоится в четверг, 24 февраля.

В Белом доме подтвердили участие Байдена в саммите по безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, Нагнетание ситуации Москвой продолжается: Россия снова сорвала заседание ТКГ.

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