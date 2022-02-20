Политика

Войну на Донбассе может закончить только один человек: нардеп раскрыл, кто на это способен

Из-за вероятных масштабных боевых действий на Востоке Украины политики государства начали поднимать важные темы в соцсетях. Активизировались на этом фоне и представители фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», один из которых решил сделать короткий, но весьма «говорящий» пост.

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Об этой информации сообщил народный депутат Илья Кива в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале народный избранник не стал медлить. Он сразу же назвал имя человека, который способен преобразить ситуацию в государстве. По его словам, речь идет о ключевом представителе «ОПЗЖ», который еще некоторое время назад представлял серьезную угрозу для Зеленского.

«Виктор Медведчук – это единственный человек в Украине, который в данный момент способен помочь в поиске компромисса, учитывая сложившуюся ситуацию. Он способен предотвратить войну. Однако в данный момент он – заложник Зеленского, который нуждается в этой войне…», — заключил Кива.

Напомним, выступление Зеленского на Мюнхенской конференции вызвало широкий резонанс не только в Украине, но и во всём мире.

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