Политика

В Госдуме РФ выяснили, как можно остановить войну на Донбассе

Войну в так называемых Донецкой и Луганской «народных республиках» остановит их слияние в некое одно «государство»

Время чтения: 48 Секунд

В Государственной думе Российской Федерации нашли способ остановить полномасштабную войну на оккупированном боевиками Донбассе. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает УРА-Информ.

Он предположил, что войну на территории оккупированной Луганской и Донецкой областей сможет остановить их «слияние в одно государство».

«В течение восьми лет нет стратегии по отношению „ЛНР“ и „ДНР“. Что там, вечная война? Или, как предложила КПРФ, а Дума поддержала — создание „Донецко-Кроворожской республики“? Я имею в виду историческое название независимого государства. Это тоже война. Какая разница, воюет государство признанное или непризнанное? Надо использовать единственно верную стратегию, восстанавливать Отечество по закону, по международному праву. И тогда закончится война. Иначе — это вечный конфликт, вечные войны», — считает Федоров.

Выход Украины из состава СССР, как считает депутат Госдумы, был незаконен.

Ранее сообщалось, что на фоне эскалации конфликта на Донбассе активизировался целый ряд мировых лидеров, политологов и обычных политиков, которые поднимают разные месседжи. Не обошла стороной ситуация на Востоке Украины и человека, который долгое время для представителей РФ имел особую ценность.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

РФ может реализовать наихудший сценарий уже на следующей неделе

Великобритания поддерживает Европу и США в том, что они «вполне едины в поддержке суверенитета и самоопределения Украины»

ОРДЛО готовятся оказать военную помощь: СМИ раскрыли, какая «страна» намерена действовать

На фоне эскалации конфликта на Донбассе активизировался целый ряд мировых лидеров, политологов и обычных политиков, которые поднимают разные месседжи. Не обошла стороной ситуация на Востоке Украины и человека, который долгое время для представителей РФ имел особую ценность.

Войну на Донбассе может закончить только один человек: нардеп раскрыл, кто на это способен

Из-за вероятных масштабных боевых действий на Востоке Украины политики государства начали поднимать важные темы в соцсетях. Активизировались на этом фоне и представители фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», один из которых решил сделать короткий, но весьма «говорящий» пост.

Путин и Лукашенко решили продлить совместные военные учения из-за обострения на Донбассе

Самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным , было принято решение о продолжении проверки сил реагирования Союзного государства на фоне обострения военной активности у границ и ситуации на Донбассе.

​«Кремль готовится начать самую большую войну в Европе с 1945 года»: предупреждение Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил весь мир о том, что по имеющимся фактам Российская Федерация планирует «крупнейшую войну за последние 77 лет».

Стало известно, при каком условии Украина попросит Турцию закрыть проливы Чёрного моря для России

Украина, согласно Конвенции Монтре, может обратиться к Турции с запросом о закрытии проливов для РФ в Черном море.