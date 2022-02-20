В Госдуме РФ выяснили, как можно остановить войну на Донбассе

Войну в так называемых Донецкой и Луганской «народных республиках» остановит их слияние в некое одно «государство»

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В Государственной думе Российской Федерации нашли способ остановить полномасштабную войну на оккупированном боевиками Донбассе. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает УРА-Информ.

Он предположил, что войну на территории оккупированной Луганской и Донецкой областей сможет остановить их «слияние в одно государство».

«В течение восьми лет нет стратегии по отношению „ЛНР“ и „ДНР“. Что там, вечная война? Или, как предложила КПРФ, а Дума поддержала — создание „Донецко-Кроворожской республики“? Я имею в виду историческое название независимого государства. Это тоже война. Какая разница, воюет государство признанное или непризнанное? Надо использовать единственно верную стратегию, восстанавливать Отечество по закону, по международному праву. И тогда закончится война. Иначе — это вечный конфликт, вечные войны», — считает Федоров.

Выход Украины из состава СССР, как считает депутат Госдумы, был незаконен.

Ранее сообщалось, что на фоне эскалации конфликта на Донбассе активизировался целый ряд мировых лидеров, политологов и обычных политиков, которые поднимают разные месседжи. Не обошла стороной ситуация на Востоке Украины и человека, который долгое время для представителей РФ имел особую ценность.