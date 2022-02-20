Путин и Лукашенко решили продлить совместные военные учения из-за обострения на Донбассе

Самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным , было принято решение о продолжении проверки сил реагирования Союзного государства на фоне обострения военной активности у границ и ситуации на Донбассе.

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Об этой информации сообщила Unian, передает Ura-inform.

​Такое заявление сегодня, двадцатого февраля, сделали в Министерстве обороны Беларуси.



«Из-за нарастающей военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации было принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить и далее…», – заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Стоит напомнить, что в Беларуси десятого февраля начались совместные военные учения с Российской Федерацией под названием «Союзная решимость-2022». И они должны были закончиться 20 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, ​«Кремль готовится начать самую большую войну в Европе с 1945 года»: предупреждение Джонсона.